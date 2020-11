Bucciantini: "Milan, fondamentale tenere Ibra e Pioli. Con Rebic si è rivisto il vero Theo"

Marco Bucciantini, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan dopo la vittoria in casa del Napoli: "Il Milan è una grande squadra. Tenere Ibra e Pioli è stato fondamentale, intorno a loro è cresciuta una grande squadra. In una stagione così era importante valorizzare quello che si aveva già. Nella fase di non possesso è forse la migliore squadra della Serie A, ma sa attaccare ogni volta in modo limpido, ogni volta che parte il Milan crea occasioni limpide da gol. L'impatto di Ibra è pazzesco in questo momento. Ora si dedica di più a giocare in area di rigore. Il Milan ha giocato tanti scontri diretti, ne ha vinti 5 e pareggiati due. Con Rebic si è rivisto anche il vero Theo Hernandez".