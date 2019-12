Budan su Ibra: "È come CR7, porta abitudini e mentalità vincente"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex attaccante Igor Budan ha parlato del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic: "Il club rossonero ritroverebbe un calciatore con qualche anno in più, che ovunque sia andato ha sempre fatto bene. Potrebbe portare al Milan tanta personalità che per adesso è mancata. È come CR7, porta abitudini e mentalità vincente. Piatek? A Genova ha dimostrato grandi qualità. Magari al Milan non è riuscito ad esprimersi al meglio anche per i cambiamenti degli allenatori. Credo che, pensando a come ho fatto io, con l’arrivo di Ibra sarebbe più opportuno cercare minutaggio altrove. L’importante è che tutti siano d’accordo".