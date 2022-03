Buffon: "Giocare fino a 50 anni? Mi voglio spingere anche più in là

MilanNews.it

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, si è così espresso a Repubblica.it sul suo futuro: "Giocare fino a 50 anni? Mi voglio spingere anche più in là. Finché gioco così bene come faccio a smettere? Il calcio è un mercato e dipende dai competitor, fino a quando fai meglio di loro è giusto continuare. - conclude Buffon a Repubblica.it - Il mercato decide quando non centri più niente e quando invece centri ancora".