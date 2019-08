Ai microfoni di Radio Sportiva, la giornalista portoghese, Claudia Garcia, ha parlato dell'attaccante rossonero Rafael Leao: "Mi ha fatto un'ottima impressione, non lo conoscevo ma i suoi ex compagni e allenatori mi hanno detto che è molto umile e ha anche la malizia giusta. Ora dovrà integrarsi negli schemi di Giampaolo, non partirà titolare ma si vede che ha le idee chiare".