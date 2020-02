Cacia: "Bennacer è un motorino: con lui il Milan è più veloce"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Daniele Cacia, storico attaccante della serie cadetta attualmente svincolato, ha parlato di Bennacer. Queste le sue parole: “Bennacer è un motorino, molto più di quanto non lo sia Biglia, che ha più geometrie. Però a rigor di logica il Milan, tolto l’effetto Ibra, dovrebbe essere, dovrebbe perché il derby sfugge a tutti i pronostici, inferiore all’Inter. Se l’Inter ha il centrocampo a posto in linea teoria dovrebbe avere la supremazia. All’andata si è visto nettamente che non c’era partita, ora il Milan è cresciuto. Io però andrei oltre i singoli. Bennacer ci vuole però, con lui il Milan arriva meno pensante, più veloce e dinamico. Con Biglia diventa più facilmente superabile se si creano degli 1vs1 in mezzo al campo”.