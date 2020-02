Cacia: "Il blocco di Piatek è stato mentale, a livello psicologico San Siro pesa"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Daniele Cacia, storico attaccante della serie cadetta attualmente svincolato, ha parlato di Piatek. Queste le sue dichiarzioni: "Dare le colpe ad un singolo giocatore, in questo caso Piatek, mi sembra anche sbagliato. Però è anche vero che Piatek rispetto all’anno scorso sembra un altro giocatore. Credo che sia una questione mentale, psicologica. Non credo che a livello tecnico il giocatore si sia dimenticato come si fa gol o come si gioca a calcio. Probabilmente è entrato in lui un aspetto psicologico che purtroppo capita a tanti giocatori, è capitato anche a me. Quando il blocco ti arriva è difficile da gestire. A livello psicologico San Siro pesa”.