A parlare dei temi principali di giornata, a TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, è stato il tecnico Gigi Cagni, il quale ha dichiarato su Giampaolo: "Lui al Milan? Se si vuole da lui bel gioco e che insegni calcio, è prontissimo. Se devi vincere, lui ancora non ha dimostrato questo. Non ha avuto neanche le squadre adatte, a dire la verità. Per lui sarebbe un grande salto di qualità".