Cagni: "Per ricostruire questo Milan ci vorranno almeno cinque anni"

Il tecnico Gigi Cagni ha detto la sua sui temi del momento in diretta ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole sul Milan: "La partita con la Juve è stata bella. Non ha grandissima qualità il Milan, perché ha avuto anche l'opportunità di vincerla ma ha sbagliato tanto. I giocatori osannati nel mercato non stanno dimostrando niente. Oggi leggo Romagnoli che dice che Dybala è stato molto bravo, ma mi viene da ridere. Ha fatto un movimento da ridere. Per me non è un grandissimo difensore e ieri sera lo ha dimostrato. Per ricostruire questo Milan ci vorranno almeno cinque anni".