A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare di Serie A mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole su Giampaolo: ​"Oggi si prendono gli allenatori come vengono. Mi dispiace per Giampaolo. Non era adatto per il Milan, perché è intransigente, non ha mai allenato poi grandi squadre. Uno deve calcolarle queste cose".