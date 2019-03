Calabria a MTV: "Abbiamo sempre fallito la gara del salto in avanti, oggi ci siamo riusciti. Testa subito al Chievo"

Al termine di Milan-Sassuolo, Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Non abbiamo fatto la nostra classica partita, ma oggi era importante portare a casa i tre punti. Fino ad oggi avevamo sempre mancato le gare del sorpasso o del balzo in avanti, oggi con i denti ci siamo riusciti. In un momento in cui la squadra è stanza abbiamo vinto, quindi abbiamo fatto lo step in più. Sarà difficile mantenere la posizione e dobbiamo già pensare al Chievo, ma dietro sono tutti vicini e anche la Lazio ha una partita in meno".

La cinquantesima panchina di Gattuso: "Siamo contenti, da quando c'è il mister ci siamo compattatati e abbiamo fatto risultati. Continuiamo così".

Il lavoro della difesa: "Abbiamo lavorato anche in questi ultimi giorni dando il massimo, non è facile subire pochissimi gol e ci stiamo riuscendo. Poi davanti siamo forti, quindi qualche palla la buttiamo dentro. Conta la concentrazione".