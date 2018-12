Calabria a MTV: "Gara difficile ma vogliamo qualificarci a ogni costo"

In vista della gara di Europa League contro l’Olympiacos, Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul match di oggi: "Sarà una gara molto difficile, perché ci sarà un pubblico caldissimo come al solito in questo stadio. Noi comunque siamo pronti. Loro partiranno forte spinti dai loro tifosi, ma siamo qua per portare a casa la qualificazione e ce la metteremo tutta per farcela. Queste partite, visto il clima difficile, ti fanno crescere in esperienza".

Sulle difficoltà contro le squadre greche: "Loro hanno più esperienza di noi. Ho letto che il Milan non vince da tanti anni in Grecia, quindi sarebbe una bella cosa riuscire a portare a casa la vittoria. Vogliamo qualificarci a tutti i costi. Nelle partite difficili aumenta la concentrazione. Io mi sento a mio agio anche se il clima, come detto, sarà teso soprattutto all’esterno dello stadio. Sono gare belle da giocare".

Su Abate: "Lavoriamo sempre insieme con la linea difensiva, quindi tutti sappiamo che movimenti fare. Ignazio sta giocando in un ruolo non suo, ma mi sto trovando molto bene con lui. È un giocatore molto aggressivo: magari può patire avversari più grossi di lui, ma con la sua aggressività riesce a colmare questa cosa".

Sull’Olympiacos: "Hanno tanti centimetri, soprattutto in difesa. Noi siamo qui per portare a casa la qualificazione in qualsiasi modo".