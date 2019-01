Calabria a MTV: "Non vedo l'ora di affrontare CR7, Conti è pronto per giocare. Paquetà grande talento. Samp? Occhio a Quagliarella"

Ecco altre dichiarazioni rilasciate a Milan TV da Davide Calabria:

Su Gattuso: "Il mister ci ha chiesto di ricominciare subito al 100% e di prepare al meglio le prossime partite. Regalo per il suo compleanno? Vincere le prossime partite sarebbe fondamentale per ripartire al meglio".

Sulla Samp: "Sono una bella squadra, sono molto organizzati e sanno tutti cosa devono fare. Hanno un giocatore come Quagliarella che fa sempre gol, dovremo stare attenti soprattutto a lui".

Sulla sfida contro CR7: "Sarà una grande sfida, sono emozionato e contento di affrontarlo. Devi restare sempre concentrato contro un campione come lui. Sarà un'esperienza bellissima, non vedo l'ora di affrontarlo".

Su Conti: "Siamo amici. Lo vedo bene, credo sia pronto per giocare. Da lui potrei imparare i movimenti in un 3-5-2 visto che io sono più abituato a giocare in una difesa a quattro".

Su Higuain: "Lui vuole anche il pallone tra i piedi. Quando entra in partita, diventa formidabile. Dobbiamo essere bravi a servirlo al meglio".

Su Paquetà: "Si vede che ha grande talento, spero possa darci una grande mano".

Su Cutrone: "Lo conosco da tanto tempo, so come preferisce essere servito. Abbiamo un rapporto molto diretto, quindi ci diciamo tutti".