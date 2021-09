Calabria a Sky: "Il Liverpool tra la squadre più forti al mondo, l'esordio in Champions da capitano un orgoglio"

Davide Calabria è stato intervistato da Sky Sport al termine di Liverpool-Milan di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

Andate via da qui con tanti rimpianti e con la certezza che siete in crescita? “Sono partiti veramente forte, è un altro ritmo e un’altra squadra rispetto a quelle che affrontiamo in campionato. Hanno giocatori formidabili, è una delle migliori squadre al mondo. Bisogna fare i complimenti all’avversario ogni tanto. Eravamo riusciti a sistemarla, poi potevamo stare più attenti”

Sulla partita: “Riuscire a fare due gol in uno stadio del genere, dopo tanti anni senza Champions, con tanti giocatori che esordivano in questa competizione… è normale faticare a tratti. Appena abbiamo trovato i tempi giusti siamo riusciti a fargli male. Ci prendiamo quanto di buono fatto oggi”.

L'esordio in Champions con la fascia: "È un orgoglio, è il sogno di ogni bambino. È stato bellissimo ed emozionante, speravo in una vittoria ma abbiamo ancora tante altre partite per dimostrare il nostro valore, è ancora lunga".