Calabria a Sky: "Mi sento importante per la squadra, mi è dispiaciuto saltare queste partite per infortunio"

Davide Calabria, intervistato da Sky Sport, ha parlato della sua assenza per l'operazione al ginocchio e di come la squadra ora deve reagire ai risultati poco positivi dell'ultimo periodo: “Mi sento importante per la squadra e per l’equilibrio della squadra con quello che posso dare sul campo. Mi è dispiaciuto saltare le recenti partite per questo intervento che ho dovuto fare, abbiamo provato a giocare sul ginocchio ma purtroppo alla fine ho dovuto fare questa operazione e mi dispiace che la squadra non sia riuscita ad esprimersi nel migliore dei modi. C’è da dire però che è ovvio che se ti mancano giocatori che sono stati importanti fino a quel momento fai fatica a sostituirli. Da un lato mi fa piacere che si capisca la mia importanza all’interno della squadra, dall’altra abbiamo zoppicato nell’ultimo periodo ma dobbiamo vederla positivamente e lavorare ancora di più perché mancano pochissime partite. Adesso sono rientrato e sto bene, non dobbiamo mollare e dobbiamo lavorare ancora di più”.