Calabria a Sky: "Pioli mi ha detto cosa fare, orgoglioso della mia squadra"

Davide Calabria è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Juventus.

Sul ruolo: "Era tanti anni che non ci giocavo, il mister mi ha fatto vedere stamattina come muoversi. Sono contento che abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima. Dispiace per il risultati ma guardiamo avanti".

Sui compiti: "Mi ha dato il compito di limitare Ramsey e Ronaldo, mi ha detto di rimanere tra le linee, lasciando Franck un po' più basso. Non era facilissimo, sono orgoglioso della squadra. Loro sono forti, non c'è niente da buttar via e che possa farci pensare male dopo questa gara".

Sul ruolo da terzino: "Sei un po' più libero, ma mi piace anche giocare a centrocampo. All'occorenza e in emergenza posso giocarci. Dispiace siano stati indisponibili gli altri".

Sull'assenza del pubblico: "Quando San Siro ti punzecchia non è facile, all'inizio forse ci ha aiutato, ma adesso ci manca, il pubblico potrebbe darci una spinta in più per rimontare. La cosa più importante è la salute, speriamo che col vaccino si possa tornare presto allo stadio".