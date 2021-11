Calabria a SportMediaset: "Domani loro saranno motivati ma noi lo saremo ancora di più. È la nostra ultima occasione"

Davide Calabria è stato intervistato da SportMediaset alla vigilia di Milan-Porto di Champions League. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Domani la prima di tre finali in Europa: “Sì, sicuramente è stimolante. È il nostro obiettivo. Il Milan è all’altezza delle partite difficili e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarle nel migliore dei modi. Sicuramente non sarà facile, sono tutte grandissime squadre, è un girone molto complicato ma abbiamo le possibilità di vincere. A partire da domani cercheremo di dare il meglio per provare a portare a casa i tre punti”.

Che tipo di insidie ti aspetti domani? “Mi auguro che possano tornare tutti così saremo ancora più al completo e più forti. Sicuramente il Porto è una grande squadra, forse la squadra più forte del Portogallo ed è un girone incredibilmente forte dalla prima all’ultima squadra, quindi ci aspetterà una grande sfida, difficile. Saranno molto motivati ma noi lo saremo ancora di più. È l’ultima occasione che abbiamo per restare in questa competizione”.

Su che dettagli vi concentrerete? “La prepareremo nel migliore dei modi oggi (questo pomeriggio, ndr) con i video, poi abbiamo l’allenamento. Ieri era solo di scarico, oggi la prepareremo nel miglior modo possibile. Sicuramente li osserveremo e poi vedremo come cercare di colpire gli avversari”.

Facciamo un gioco, quanto pagheresti per un tuo gol che decide una sfida di Champions a San Siro? “Tanto (ride, ndr). Sarebbe sicuramente una grande soddisfazione e un grande stimolo per cercare di farlo avverare”.

Su Ibra: “È un giocatore importante per noi, quindi sicuramente averlo o non averlo cambia. È un’opzione in più per la squadra e per il mister quindi può fare solo che bene, sicuramente".