Calabria su Pioli: "All'inizio abbiamo avuto delle discussioni, poi abbiamo trovato la quadra"

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso ai microfoni di 'Dribbling' in onda su Rai2 dal ritiro della Nazionale Italiana, lasciato ieri dopo aver accusato un risentimento muscolare, su Pioli: "All'inizio facevo fatica a mettere in campo le sue idee, invece adesso quelle idee stanno portando risultati sia a me che alla squadra. Gli ultimi due anni sono stati molto positivi dal punto di vista personale e del Milan. Ho rinnovato non tanto tempo fa con la società in cui sono cresciuto, indosso spesso la fascia di capitano, stiamo giocando un bel gioco, siamo lì davanti in classifica, ora la ciliegina sulla torta è stata la convocazione in Nazionale. Sicuramente un percorso lungo che comunque ormai mi sta dando dei risultati, sono contento di quel che sto facendo. Abbiamo un rapporto bellissimo. L'ho sempre detto, è partito un po' così così il nostro rapporto e l'ha detto anche lui, perché abbiamo avuto delle discussioni all'inizio, ma poi abbiamo trovato la quadra giusta e adesso ci troviamo anche senza parlarci. È il nostro mister, lo seguiamo, ha delle idee bellissime che poi riusciamo a portare in campo".