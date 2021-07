Calabria sul rinnovo: "E' emozionante continuare questo percorso insieme, è un onore far parte di questa famiglia"

Intervistato da Milan TV, Davide Calabria ha commentato così il suo rinnovo con il club rossonero fino al 2025: "E' emozionante continuare questo percorso insieme perchè io sono cresciuto con questa maglia addosso. Per me è un piacere e un onore far parte di questa famiglia. Sia io che la società siamo contenti di questo rinnovo, abbiamo trovato l'accordo e non vedevamo l'ora di renderlo pubblico. Siamo tutti soddisfatti".