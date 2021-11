Calabria sulla Champions: "Io la chiamo la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore"

In merito a cosa manca al Milan per migliorare in Champions League, Davide Calabria ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Io la Champions la chiamo la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore. Questo ha portato a fare sì che abbiamo questa classifica, ci dispiace perché meritiamo di più. C'è poco da dire, dobbiamo partire domani a partire dal fare meglio rispetto all'ultima sfida, penso sia stato l'unico passo falso ma abbiamo fatto un grande girone. Domani sarà importantissima, dovremo fare vedere quello che possiamo fare".