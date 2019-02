Calamai: "Cutrone sarebbe titolare in almeno 15 squadre di Serie A. Paquetà? E' entrato con grande disinvoltura nel Milan"

Luca Calamai, ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato così il momento del Milan: "Gattuso? Non basta essere buoni allenatori per allenare il Milan, devi avere qualcosa di speciale. Secondo me Rino sta superando questo esame. E non è stato facile. L'impatto di Piatek? Mi dispiacerebbe se esplosione di Piatek oscurasse Cutrone che sarebbe titolare in almeno 15 squadre di Serie A. Paquetà? Mi piace, se non lo consideriamo il nuovo Kakà gli facciamo un regalo, ma è entrato con grande disinvoltura nel Milan".