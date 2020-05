Calcagno: "Anche in caso di accordi con nuove società, i giocatori in scadenza rispetteranno la deadline del campionato"

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, il vicepresidente dell'AIC Umberto Calcagno ha parlato della situazione dei giocatori in scadenza. Queste le sue parole:

Anche chi ha già trovato nuovi accordi futuri dovrà aspettare la nuova deadline?

"Esatto, e questo lo ha già stabilito la FIFA. Nel caso in cui, come per noi, ci sia un prolungamento della stagione, lo fanno anche le scadenze contrattuali. Le scadenze economiche però non è detto che debbano rimanere tali, e qui difficilmente si potrà incidere sui rapporti singoli. Con tutti i problemi che abbiamo avuto, penso che con un po' di buonsenso ci si possa mettere d'accordo".