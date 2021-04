Calcagno: "Per gli Europei spero che i calciatori siano vaccinati"

Intervenuto a Radio anch'io sport, il presidente dell'Associazione calciatori Umberto Calcagno ha detto la sua sugli Europei e sulla Superlega: "Spero che i calciatori che parteciperanno agli Europei siano vaccinati; e che tutti lo siano per la nuova stagione, così che si possa lavorare in sicurezza. Le storture del nostro sistema sono alla base dell'idea della Superlega. I calciatori non sono stati coinvolti in questo progetto. I calciatori hanno l'esigenza di giocare un pò meno, per tutelare la loro salute e anche le competizioni sportive, salvaguardando lo spettacolo e l'intero sistema".