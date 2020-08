Calcagno sui calciatori positivi: " "I giocatori hanno dato grande esempio di professionalità negli scorsi mesi"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Assocalciatori Umberto Calcagno ha parlato dei casi di positività tra i calciatori. Queste le sue parole: "I giocatori hanno dato grande esempio di professionalità negli scorsi mesi. Poi non si può impedire di fare le vacanze ma ora con la ripresa i comportamenti torneranno a essere differenti". Poi sulle prossime elezioni e la sua candidatura: "Sì, insieme agli ex calciatori e calciatrici con cui mi sono impegnato negli ultimi anni. Non sarò un uomo solo al comando".