Calcagno: “Troppe partite, giocare meno è un’esigenza. E in A pochi giocatori italiani”

Umberto Calcagno, presidente dell’Aic, si è così espresso al Corriere della Sera sui temi relativi alla Serie A e al calcio in genere: “Troppe partite, giocare meno è un’esigenza. Guardiola? Ormai il business conta più della salute, ai calciatori dico di scioperare. Con meno partite in competizioni più ricche non è detto che si debba guadagnare meno. Il top player si pone il problema di svolere la sua attività professionale in maniera diversa, con meno partite e meno viaggi, per fornire prestazioni migliori. L’Europeo? È stato un traino, ma in Serie A giocano pochi italiano”.