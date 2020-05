Calcagno, vicepres. Aic: "Se c'è un positivo bisogna bloccare tutta la squadra"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il vicepresidente dell'AIC Umberto Calcagno ha parlato della possibilità di trovare un positivo in una squadra e delle conseguenze per la squadra. Queste le parole: "Questa è una criticità che speriamo di risolvere. Ovvio che in caso di positività di un calciatore durante le competizioni, con il ritiro, la squadra coinvolta non potrebbe continuare a partecipare al torneo".