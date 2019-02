Caldara a MN: "Piatek incredibile, mi ha colpito dal primo giorno. Fortunati ad averlo con noi"

L'uomo del momento, Krzysztof Piatek, analizzato dal rossonero Mattia Caldara. Queste le parole rilasciate a MilanNews.it: "Fin dal primo giorno mi ha colpito la sua voglia di fare gol, vive per quello. È incredibile, in area credo sia uno de più forti in Serie A e anche spalle alla porta fa salire la squadra e aiuta. Siamo fortunati ad averlo con noi".