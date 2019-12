Caldara: "Complimenti all'Atalanta, ma io sto bene al Milan"

Nella giornata di ieri, Mattia Caldara si è recato a Lallio (Bergamo) per ritirare il premio Turani, assegnato dal Panathlon. A margine dell’evento, il difensore rossonero, come riporta il portale Bergamo e Sport, ha parlato del suo futuro: "Ho effettuato bene tutto il periodo di riabilitazione e sono concentrato per poter scendere in campo al più presto. Faccio i miei complimenti all’Atalanta per la qualificazione agli ottavi di Champions League, un risultato di grande orgoglio per tutto il calcio italiano. Devo essere però sincero nel dire di voler dare tutto con la maglia del Milan. Sto bene a Milano e ho tanto da dimostrare dopo l’infortunio".