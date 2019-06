Caldara, via il numero 33: "Ma non solo quale prenderò"

Via la maglia 33, che non ha portato benissimo (potrebbe prenderla Krunic). Questione di scaramanzia? Può darsi... In fondo, dopo un anno così "disgraziato", ogni dettaglio può essere utile per scacciare via la sfortuna. "Sì, penso di cambiare numero", ha confessato Caldara alla Gazzetta dello Sport. "Ma non so ancora quale prenderò", ha precisato il difensore rossonero, che punta tutto sulla prossima stagione per prendersi finalmente il Milan.