Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di San Siro: "Un giorno importante non solo per noi, anche per i tifosi. Oggi ci aspetta una partita difficile, c'è grande rispetto per il Sassuolo. Siamo una buona squadra, abbiamo giocato bene le ultime 4/5 partite e vogliamo fare bene anche oggi".