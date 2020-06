Calhanoglu: "Galatasaray? E' una passione di famiglia. Spero di giocarci un giorno"

Intervenuto ai microfoni di Bein Sports, il numero 10 rossonero Hakan Calhanoglu ha parlato della sua passione per il Galatasaray rivelando la possibilità di vestire la maglia giallorossa in futuro. Queste le sue parole: "Il Galatasaray? È una passione che viene da mio padre, dalla mia famiglia, quella di essere un tifoso Galatasaray. Hagi? In un club come il Galatasaray, vivere l’orgoglio del numero 10 con quella gloriosa maglia è speciale. Spero un giorno di essere come lui. Spero che possa succedere, perché no?"