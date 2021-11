Calvarese sul goal del Porto: "Grujic prende prima l'uomo, sul campo è più fallo che altro"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e consulente arbitrale per Amazon, si è così espresso a Prime Video sul goal del Porto di Luis Diaz, viziato da un possibile fallo di Grujic su Bennacer: "L'intervento è ruvido, Grujic prende prima l'uomo e poi la palla: è un fallo che si può fischiare secondo me. Capisco che non sia da VAR per l'asticella che tengono in UEFA, ma questo sul campo è più fallo che altro":