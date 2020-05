Cambiasso: "Rangnick non lo conosco ma in Italia non si devono temere gli allenatori stranieri"

Intervenuto a Sky Calcio Club, l'ex giocatore dell'Inter Esteban Cambiasso ha parlato di Rangnick. Queste le sue parole: "Nel dettaglio non lo conosco. Mi sono piaciute molto le parole di Ancelotti quando ha detto che "Il Milan non deve avere paura degli allenatori stranieri ma scarsi". L'Italia è un paese che ha sfornato grandi allenatori, ma in Italia hanno avuto un buon impatto anche allenatori stranieri. Guarderei più se questi allenatori siano validi ma quella è una valutazione della dirigenza"