Cannavaro: "La seconda eliminazione di fila agli spareggi per l'Italia sarebbe un dramma"

Fabio Cannavaro, ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006, ha parlato degli spareggi degli azzurri ai microfoni del Corriere dello Sport. Cannavaro ha detto: “Roberto Mancini ha fatto la storia l’estate scorsa. Nessuno prima degli Europei pensava che l’Italia potesse vincere. E non conta il fatto che le prime tre le abbiamo giocate all’Olimpico. Anche nel 2006 dicevano che avevamo affrontato solo Australia e Ucraina. A certi livelli contano il momento, la condizione generale, la fiducia, le idee e l’esperienza della guida. Dalla nostra parte c’è la consapevolezza di essere i campioni d’Europea e di aver battuto l’Inghilterra a Wembley, anche se Southgate ci ha dato una bella mano ai rigori... A novembre abbiamo pagato lo scotto del mese maledetto, dove noi italiani andiamo storicamente in difficoltà. Me lo ripeteva spesso Maldini, Cesarone, prima dello spareggio con la Russia. Non voglio nemmeno pensare che Roberto non ce la faccia: la seconda eliminazione di fila sarebbe un dramma”.