Cantalupi: "Conclusa emergenza infortuni, Bakayoko può permettersi di riposare"

Nel corso di Ask Milan sul sito de La Gazzetta dello Sport, il collega Stefano Cantalupi ha analizzato così il momento rossonero: "Belle notizie da Milanello, in gruppo è tornato anche Zapata e manca solo Bonaventura. Ora ci sono opzioni valide in tutta la rosa, la tempesta di infortuni ormai è alle spalle. Centrocampo stanco? Gli avversari hanno iniziato a studiare il reparto con più attenzione, trovando misure di contenimento per Bakayoko. È tornato Biglia ed è già stato collaudato, credo verrà utilizzato contro il Chievo per dare un turno di riposo al mediano francese".

Aiuti in zona gol per Piatek? "Bisogna vedere chi ha maggiore freschezza in avanti, come Castillejo o Cutrone. Suso credo necessiti di riposare per poi esprimersi al meglio. Per Çalhanoglu, neo papà, bisogna vedere se sarà disponibile dal primo minuto".