Cantalupi: "Piatek ritmi alla CR7, ma va servito meglio. Biglia titolare? Utile a gara in corso"

Nel corso di Ask Milan sul sito de La Gazzetta dello Sport, il collega Stefano Cantalupi ha analizzato così il momento rossonero in vista del prossimo derby: "Gattuso contro l'Inter schiererà il solito undici con Donnarumma tra i pali, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodríguez in difesa, il trio Kessié-Baayoko-Paquetá ed il tridente offensivo con Suso, Piatek e Çalhanoglu. Gattuso ha trovato la quadra, non cambierà. Biglia titolare? Improbabile, può essere utile a partita in corso come Castillejo, Cutrone e magari anche Conti, che però non è andato bene nell'ultima gara a Verona. La difesa è blindata ma davanti i gol sono ancora pochi nonostante Piatek stia tenendo ritmi da Cristiano Ronaldo con una stagione clamorosa. Suso e Clahanoglu dovranno rifornirlo meglio, perché ultimamente sta facendo tutto da solo".