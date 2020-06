Dalle colonne di Tuttosport, Fabio Capello, tra le altre cose, ha parlato delle voci su Rangnick che continuano a "tormentare" Stefano Pioli: "Non succede solo al Milan. È chiaro che è una situazione che non aiuta l’attuale allenatore. Di certo Pioli sta lavorando in modo fantastico, fa cose molto belle e la squadra lo segue, ed è ciò che conta".