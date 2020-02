Capello su Ibra: "È come CR7: trascina la squadra"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, fra le altre cose, ha parkato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Ha già dimostrato di essere decisivo. Con lui il Milan ha cambiato passo. L’obiettivo della qualificazione in Europa League non è più un miraggio. Zlatan ha portato la mentalità vincente, fondamentale per uno dei club più famosi del mondo che sta affrontando un periodo particolare della sua storia. Ibrahimovic è come Cristiano Ronaldo: un fuoriclasse che ha sempre voglia di essere protagonista, capace di trascinare con il suo spirito il resto della squadra. La professionalità di Ibra, a 38 anni, è un esempio per tutti".