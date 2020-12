Capello su Pioli: "Un signor allenatore con idee e personalità"

Fabio Capello, intervistato dal Corriere della Sera, ha elogiato Stefano Pioli per l’ottimo lavoro svolto al Milan: "Ha meriti enormi che secondo me non gli vengono riconosciuti appieno. Già in passato, con la Lazio, con la Fiorentina, Stefano aveva dimostrato di essere un signor allenatore, con idee, personalità. Aveva bisogno di tempo e di fiducia. Tenerlo quest’estate era la scelta giusta. E ora si vede".