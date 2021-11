Capello su Roma-Milan: "In 11 contro 11 i rossoneri hanno avuto sempre la partita in mano"

Ai microfoni di Radio Rai, Fabio Capello ha parlato della partita tra Milan e Roma. Queste le sue parole: "In 11 contro 11 il Milan ha avuto sempre la partita in mano, poi si è chiuso troppo e la Roma è uscita. L'allenatore vede e capisce quali sono i problemi, Pioli ha letto la partita in un certo modo e ha deciso in base a quello che vede".