Il bomber dell'Empoli 'Ciccio' Caputo ha parlato a Sky Sport nel pre gara di Milan-Empoli: "Sono passati tanti anni dall'ultima volta che ho giocato qui, sfidare il Milan è sempre bello. Loro sono in un periodo ottimo, affronteremo mille complessità ma siamo venuti qua per creare casino e metterli in difficoltà".