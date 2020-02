Carbone: "La Primavera ha rispettato le aspettative. Vogliamo proseguire con Giunti"

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile milanista, ha commentato così a Tuttosport la promozione della Primavera del Milan: "La Primavera è l’immagine del settore giovanile. Ha rispettato le aspettative, dimostrando di essersi ben ambientata nella categoria e l’ultimo filotto ha dimostrato il reale valore della squadra. Abbiamo ottenuto la promozione con quattro giornate d’anticipo. Abbiamo fatto le cose per bene. Il merito va condiviso con società, staff tecnico e squadra. Di scontato non c’era niente. Se abbiamo intenzione di proseguire con Giunti che è in scadenza? Assolutamente sì. Lui lo scorso anno ha ereditato una situazione complicata che ha preso una piega non bella, come quella della retrocessione. Sicuramente si è ben calato nella dimensione giusta e ha dimostrato il suo valore. Non ci sarà alcun tipo di problema".