Carbone: "Parto da una grande base, serve dare continuità al lavoro. Tra vincere e formare i ragazzi scegliamo..."

In merito alla missione che il Milan gli ha dato quanto lo ha scelto come nuovo responsabile del settore giovanile milanista, Angelo Carbone ha spiegato a Tuttosport: "Di certo parto da una grande base e ringrazio chi ha lavorato qui prima di me. È stato fatto un lavoro importantissimo sui concetti e le metodologie di gioco e sullo scouting. C’è bisogno di dare continuità al nostro lavoro, perché i risultati si vedono a lunga scadenza. L’obiettivo è quello di continuare a produrre calciatori che possano andare o in prima squadra o nei professionisti, coltivando il talento dei ragazzi per formarli al meglio e portarli pronti alle porte del calcio dei grandi. Bisogna fare una scelta, vincere o formare i ragazzi. Al Milan, in questi anni, non abbiamo messo come elemento primario i risultati sportivi, anche se sono importanti perché fanno parte di una formazione dei ragazzi. Noi proseguiremo seguendo la nostra identità, che è quella di insegnare ai ragazzi dei principi di gioco che li facciano diventare completi. Noi abbiamo un’identità precisa e un modo di giocare che ci distingue. Un giocatore non lo formi solo con i risultati. A volte non vinci, ma sai che dietro hai dei giocatori che possono arrivare ad essere importanti. Se vuoi vincere, prendi ragazzi già strutturati e allora vinci".