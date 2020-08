Casarin: "Nuove regole? Il rischio è quello di spaccare il calcio in due"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex arbitro Casarin ha parlato delle nuove regole e del rischio per il calcio giocato. Queste le sue parole: "Il rischio è quello di spaccare il calcio in due. Che senso ha che in Serie A si puniscano dei falli di mano così? Un ragazzino di 15 anni che gioca già in una squadra come fa a fare il difensore? Allora facciamo due regolamenti diversi: uno per quelli che giocano al calcio giocato e questo che diventa uno sport tecnologico, globale, commerciale dove i difensori sono destinati a prendere più gol. Ricordiamocelo sempre: il regolamento del gioco del calcio ufficiale è uno solo e vale per tutti. Vogliamo mortificare chi il calcio lo gioca per passione e per sognare? Bisogna pensare anche ai campi minori, sennò all’albero del calcio stiamo bruciando le radici".