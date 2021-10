Casiraghi sul Milan: "Bravissimo Pioli, si sta dimostrando un allenatore moderno e di qualità"

Ai microfoni di Tuttosport, l'ex centravanti Pierluigi Casiraghi ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Per me è stato bravissimo Stefano Pioli. Lui è uno che ha sempre fatto benissimo ovunque è andato. Lo ha fatto con grande classe, con grande capacità. Ora però c’è anche il gioco. È cresciuto e si sta dimostrando un allenatore moderno… Andare d’accordo con i campioni non è mai semplice, bisogna saperli gestire. Ma vale anche per i giovani. Si percepisce che è un allenatore di qualità. Se questo è un Milan da scudetto? Questo è un campionato molto equilibrato, dove nessuna squadra è ancora scappata, dove alla fine potrebbe rientrare anche la Juventus".