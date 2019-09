Caso: "Giampaolo ha capito che non ha i calciatori giusti per il suo calcio e si è dovuto adeguare lui"

Domenico Caso, ex centrocampista e allenatore, è intervenuto a TMW Radio e sul Milan ha spiegato: "Giampaolo ha portato delle idee e ha avuto delle risposte importanti nel pre-campionato. Quando ci si avvicina al campionato, poi si capisce qualcosa. Giampaolo ha capito che non ha i calciatori giusti per il suo calcio e si è dovuto adeguare lui. E non è facile. Al momento non riesce a capire come far giocare questa squadra".