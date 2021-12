Castellacci: "Covid? Decidono le Asl. Servono protocolli nuovi per evitare questi teatrini"

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io, l'ex medico dell'Italia Enrico Castellacci ha parlato del rinvio di Udinese-Salernitana. Queste le sue parole: "Il caso Udinese-Salernitana non giocata per Covid? Sono le Asl che decidono e se la Asl decide la squadra non si può muovere. Bisogna darne atto a meno che non ci sia una regolamentazione nazionale e dei protocolli più logici per evitare questi teatrini. Bisogna cambiare i protocolli e cambiare tutto".