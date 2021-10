Castillejo: "Alla fine il destino ha voluto che rimanessi qui"

In merito alla sua permanenza al Milan, Samu Castillejo ha spiegato a Sky: "E' il destino che mi tiene legato a questa maglia. Ero più fuori che dentro, ma alla fine il destino ha voluto che rimanessi qui. Sono molto contento, non ho parole per quello che è successo oggi. La mia famiglia è lontana, per me è difficile. Oggi ho dato tutto ed è andata bene".