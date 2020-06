Castillejo: "Mi è rimasto un grande spavento dalla rapina subita. E' successo tutto in 20 secondi"

Intervenuto ai microfoni di Marca, il calciatore rossonero Samu Castillejo è tornato a parlare della rapina subita. Queste le sue parole: "E’ successo tutto in 20 secondi ma quello che rimane è lo spavento. Fortunatamente sono stati trovati i ladri; si sono avvicinati con la moto, mi hanno puntato la pistola in faccia e mi hanno intimato di dargli l’orologio. Lo spavento rimane, a nessuno piace che gli venga puntata una pistola in faccia".