Castillejo sull'emergenza coronavirus: "Sono rimasto in Italia per non mettere in pericolo la mia famiglia"

Intervistato da Sky, Samu Castillejo ha commentato così l'emergenza coronavirus: "Sono rimasto in Italia per non mettere in pericolo la mia famiglia. La situazione qui non era semplice e quindi sono rimasto qui. La mia famiglia sta bene, è a casa. Sono preoccupati per me che sono qui da solo. Speriamo passi tutto in fretta e rivedere il prima possibile la mia famiglia".