Castillo Calvo (SER): "A livello fisico l'Atletico è in un momento delicato"

Raggiunto in esclusiva dai colleghi di Tuttomercatoweb, Francisco Castillo Calvo, giornalista di SER, ha parlato così di Atletico Madrid-Milan di questa sera: “Penso che vedremo sicuramente una gara molto simile a quella di andata. Entrambe hanno bisogno dei tre punti per restare in corsa in Europa, perciò credo che vedremo una gara nella quale saranno decisivi i piccoli dettagli. A livello fisico l’Atletico è in una situazione delicata. Griezmann c’è, ma Felipe è squalificato dopo il rosso contro il Liverpool. Poi c’è l’assenza per infortunio di Trippier. Joao Felix invece, se alla fine ci sarà, arriverà a questa partita con poco tempo per poter essere al 100%”.